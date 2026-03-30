(VIDEO) Dolj: Tânăr de 22 de ani, reținut după ce a fost prins la volan fără permis

Un tânăr de 22 de ani a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliția orașului Segarcea, după ce a fost prins conducând fără permis.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 29 martie, pe o stradă din orașul Segarcea.

Autoturismul a fost oprit pentru control pe strada Grădinari, iar la volan a fost identificat un tânăr din comuna Întorsura.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Reținut pentru 24 de ore

După administrarea probatoriului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea, tânărul a fost:

reținut pentru 24 de ore,

introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul zilei de astăzi, acesta va fi prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Citește și: Alertă în Olt: Minoră de 15 ani dispărută din Corabia! Poliția cere ajutorul populației