Alertă în Olt: Minoră de 15 ani dispărută din Corabia! Poliția cere ajutorul populației

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din cadrul Poliția orașului Corabia desfășoară căutări pentru găsirea unei minore în vârstă de 15 ani, dispărută de la domiciliu.

Este vorba despre BAERAM GABRIELA, care a plecat voluntar de acasă și nu a mai revenit. Dispariția a fost semnalată pe 30 martie 2026, în jurul orei 05:50, de către mama fetei. Minora a plecat de la domiciliul din orașul Corabia, iar de atunci nu se mai știe nimic despre ea.

Semnalmentele fetei

Poliția a transmis următoarele detalii:

  • înălțime: aproximativ 1,60 m
  • greutate: aproximativ 50 kg
  • ochi căprui
  • păr lung șaten
  • față ovală
  • ten măsliniu
  • fără semne particulare

Cum era îmbrăcată

La momentul plecării, fata purta:

  • halat roșu,
  • pantofi sport albi.

Apel urgent către populație

Autoritățile fac apel la cetățeni:

Oricine deține informații care pot ajuta la găsirea minorei este rugat să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Citește și: Moțiune împotriva ministrei Mediului. Acuzații dure privind blocarea proiectelor energetice

