Moțiune împotriva ministrei Mediului. Acuzații dure privind blocarea proiectelor energetice

Moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, va fi dezbătută și votată luni în plenul Senatul României.

Documentul este inițiat de 44 de senatori din partidele:

PACE – Întâi România,

AUR,

parlamentari neafiliați.

Acuzații: proiecte energetice blocate

Semnatarii susțin că Ministerul Mediului ar bloca investiții strategice aproape finalizate, printre care:

hidrocentrala de pe Valea Jiului (Bumbești-Livezeni)

barajul de la Răstolița

Aceste proiecte, realizate în proporție de peste 90%, ar fi oprite de proceduri de mediu considerate excesive.

Declarații dure din partea inițiatorilor

Senatorul Ninel Peia a criticat dur activitatea ministrului, acuzând o „dictatură administrativă” și decizii motivate ideologic.

Moțiunea are și un titlu extrem de dur, care reflectă tonul politic al documentului și atacurile directe la adresa conducerii ministerului.

Critici privind criza apei și restructurările

Parlamentarii reclamă:

probleme legate de apa potabilă în județele Prahova și Dâmbovița

politizarea instituțiilor de mediu

restructurări considerate abuzive în teritoriu

Aceștia susțin că deciziile sunt luate „de la centru”, fără legătură cu realitatea din teren.

Un nou atac politic după o moțiune anterioară

Nu este prima astfel de inițiativă. În decembrie, o altă moțiune împotriva aceleiași ministre a fost adoptată în Senat, semnalând tensiuni politice persistente în jurul activității sale.

Context: criză energetică și presiune publică

Inițiatorii susțin că blocarea proiectelor energetice vine într-un moment sensibil:

criză energetică globală,

nevoia de independență energetică,

presiune pe facturile populației.

Ce urmează

Moțiunea simplă nu duce automat la demiterea ministrului, dar reprezintă:

un semnal politic puternic,

presiune publică asupra Guvernului.

Rezultatul votului din Senat va arăta nivelul de susținere sau contestare a actualei conduceri de la Mediu.

