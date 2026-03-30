Accident cu ATV în Polovragi: tânăr rănit și fără permis de conducere

Polițiștii din Novaci au fost sesizați, ieri, prin 112 de un localnic despre un accident rutier cu un ATV, produs pe strada Deceneu, comuna Polovragi.

Polițiștii au constatat că un tânăr de 24 de ani, din Polovragi, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat pe partea carosabilă, suferind leziuni.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Verificări și infracțiuni

Șoferul nu a putut fi testat cu alcooltest la fața locului; i-au fost prelevate mostre biologice pentru alcoolemie.

Verificările în bazele Poliției Române au arătat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis.

Recomandări

Poliția reamintește participanților la trafic:

Conducerea ATV-urilor pe drumurile publice fără permis este ilegală și periculoasă,

Respectați regulile de circulație și purtați echipament de protecție,

În caz de accident, cooperați cu autoritățile și urmați procedurile legale.

