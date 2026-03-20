(VIDEO) Mașină căutată de autoritățile din Luxemburg, descoperită la frontiera cu Bulgaria

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au depistat un autoturism semnalat ca fiind căutat de autoritățile din Luxemburg.

Incidentul a avut loc pe 19 martie, în jurul orei 12:30, când polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din Compartimentul Sprijin Operativ, au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Luxemburg.

Mașina, condusă de un cetățean român în vârstă de 41 de ani, circula pe ruta Bulgaria – România și a fost verificată în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ desfășurate pe DN 5.

Autoturism indisponibilizat și anchetă în curs

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că autoturismul figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile din Luxemburg.

Vehiculul, estimat la aproximativ 200.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției. În cauză, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Poliția de Frontieră Română continuă acțiunile în sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru combaterea criminalității transfrontaliere și asigurarea securității în spațiul Schengen.

Citește și: 131 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European