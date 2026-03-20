12.3 C
Craiova
vineri, 20 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitate131 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

131 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

De Mariana BUTNARIU
Persoanele interesate să ocupe locuri de muncă în Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES
Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 131 locuri de muncă vacante. Locurile de muncă sunt după cum urmează:

Norvegia – 48 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

Olanda – 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier.

Danemarca – 20 locuri de muncă pentru tehnician în automatizări (ucenic).

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 12 locuri de muncă pentru: tractorist; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Irlanda – 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane.

Finlanda – 3 locuri de muncă pentru măcelar.

Slovenia – 3 locuri de muncă pentru: cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner).

Franța – 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu auto.

Belgia – 2 locuri de muncă pentru: mecanic aviatie (motoare cu reactie); inspector aeronautic.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA