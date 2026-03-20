131 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 131 locuri de muncă vacante. Locurile de muncă sunt după cum urmează:

Norvegia – 48 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

Olanda – 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier.

Danemarca – 20 locuri de muncă pentru tehnician în automatizări (ucenic).

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 12 locuri de muncă pentru: tractorist; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Irlanda – 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane.

Finlanda – 3 locuri de muncă pentru măcelar.

Slovenia – 3 locuri de muncă pentru: cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner).

Franța – 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu auto.

Belgia – 2 locuri de muncă pentru: mecanic aviatie (motoare cu reactie); inspector aeronautic.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

