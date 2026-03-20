Lansare de carte la Biblioteca „Aman”: reflecții profunde și epigrame cu umor fin

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman găzduiește marți, 24 martie, de la ora 17:00, lansarea volumelor „Reflexe și refracții”, semnat de Rodica-Nicoleta Ion, și „Apa trece… Epigramele rămân”, aparținând lui Florea Radu.

Evenimentul va avea loc în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, în prezența invitaților Leliana Mihaela Rădulescu, Cornelia Georgescu și Cristina Raicu.

Momente artistice și invitați speciali

Publicul va avea parte și de momente artistice susținute de:

Camelia Rogojinaru,

Emilia Ispas,

Teodora Dumitru,

Tiberiu Stelian Dumitru.

Aceștia vor interpreta piese muzicale și vor recita versuri, completând atmosfera culturală a evenimentului.

Reflecții despre viață și umor cu tâlc

Volumul „Reflexe și refracții” propune o incursiune profundă în universul interior, fiind o colecție de aforisme și reflecții despre fragilitatea vieții și forța spiritului.

„Într-o lume care pare să-și piardă reperele, autoarea ne reamintește că arta și literatura rămân refugii ale demnității umane”, subliniază Cristian Dumitru.

De cealaltă parte, „Apa trece… Epigramele rămân” aduce în prim-plan umorul fin și observația subtilă asupra vieții, îmbinând hazul cu reflecția. Rezultat al unei munci de aproape zece ani, volumul oferă epigrame care stârnesc atât zâmbete, cât și momente de introspecție.

