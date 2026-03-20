(VIDEO) Dolj: Bărbat din comuna Cetate, reținut pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu

Polițiștii din Cetate au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 50 de ani, din comuna Cetate, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu.

În noaptea de 18 spre 19 martie, în jurul orei 1:20, polițiștii au fost sesizați de o femeie, de 40 de ani, din comuna Cetate, cu privire la faptul că soțul său ar fi agresat-o fizic.

Pe fondul geloziei, bărbatul a agresat-o fizic pe soția sa, care a refuzat intervenția unui echipaj de ambulanță pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma evaluării riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului, pentru o perioadă de 5 zile, cu evacuare din locuință.

Cu toate acestea, în dimineața zilei de 19 martie, bărbatul a încălcat măsurile dispuse și a intrat în locuință peste soția sa. Polițiștii sosiți la fața locului l-au identificat și reținut pe acesta, introducându-l arestul IPJ Dolj.

Astăzi, persoana reținută va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

