7.8 C
Craiova
miercuri, 18 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
De Magda Dragu
O persoană a fost ucisă și o alta rănită, după un atac armat la o bază a Forțelor Aeriene SUA

Într-un atac armat la baza Holloman a Forţelor Aeriene americane (US Air Force) în New Mexico, o persoană a fost ucisă, iar alta rănită, anunţă miercuri oficiali americani, relatează The Associated Press.

Baza aeriană Holloman, situată în apropie de Alamogordo, în sudul statului New Mexico, a fost izolată marţi seara, la ora locală 17.30 (miercuri, 1.30, ora României), în urma semnalării unui ”„tacator activ” în apropierea unui magazin din bază, anunţă într-un comunicat a 49-a Escadră. Persoana rănită a fost condusă să primească îngrijiri medicale, se arată în comunicat.

Oficiali în domeniul securităţii au anunţat că baza a fost securizată, iar măsurile de izolare au fost ridicate.

„Personal (al serviciilor) de urgenţă răspund situaţiei şi nu există nicio ameninţare pentru moment”, se arată în comunicat.

Magazinul a fost închis până la noi ordine, a anunţat pe Facebook baza.

Numele vicitmelor nu au fost dezvăluite şi nici detalii despre atacul armat.

Baza, cu o suprafaţă de aproximativ 93 de mile pătrate (aproximativ 240 de kilometri pătraţi) este baza celei de-a 49-a Escadre, care susţine activităţi în cadrul securităţii naţionale, din care fac parte aviatori şi gardieni pregătiţi de luptă, potrivit site-ului bazei.

Citeşte şi: Medicamentele ieftine ar putea dispărea de pe piață

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA