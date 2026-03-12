(VIDEO) Doi tineri reținuți după o agresiune în Craiova. Un minor este acuzat și de tâlhărie calificată și șantaj

Doi tineri, unul minor și altul de 23 de ani, au fost reținuți de polițiști după un conflict violent petrecut în municipiul Craiova. Unul dintre ei este cercetat și pentru tâlhărie calificată și șantaj, după ce ar fi constrâns o adolescentă să îi dea mai multe bijuterii.

Conflict violent între mai multe persoane

Potrivit polițiștilor Secției 5 Craiova, în noaptea de 8 spre 9 februarie, oamenii legii au fost sesizați de un bărbat de 39 de ani din Craiova că ar fi fost agresat fizic de o persoană de sex masculin.

La fața locului, polițiștii i-au identificat pe bărbatul de 39 de ani, pe sora acestuia, o femeie de 44 de ani, și pe fiica acesteia, o adolescentă de 17 ani, toți din Craiova.

Aceștia le-au declarat polițiștilor că incidentul ar fi pornit de la un conflict între tânăra de 17 ani și un alt adolescent, tot de 17 ani, din Craiova.

În urma disputei, cei trei ar fi fost agresați fizic de tânărul de 17 ani și de un alt tânăr, în vârstă de 23 de ani, din Ișalnița.

Bijuterii obținute prin constrângere

Polițiștii au stabilit că, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, adolescentul de 17 ani ar fi exercitat presiuni fizice și psihice asupra fetei.

În acest mod, acesta ar fi determinat-o să îi înmâneze mai multe bijuterii, pe care nu i le-ar mai fi returnat ulterior.

Din acest motiv, tânărul este cercetat pentru lovire sau alte violențe, tâlhărie calificată și șantaj.

Ce măsuri au luat polițiștii

Pe baza probelor administrate în cauză, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi tineri, de 17 și 23 de ani.

Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, minorul de 17 ani urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.

Citește și: Festivalul „Puppets Occupy Street” revine la Craiova. Au început înscrierile pentru ediția 2026