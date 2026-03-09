Un bărbat cu probleme psihice și-a omorât mama

Un bărbat de 35 de ani, cunoscut cu probleme psihice, și-a ucis mama duminică, 8 martie, într-un bloc din Timișoara. Ulterior, bărbatul a aruncat cu pietre în mai multe mașini din fața blocului.

Bărbatul este cunoscut cu probleme psihice. A fost internat în spitale de specialitate de mai multe ori, iar ultima dată ar fi fost scos chiar de mama sa, pe semnătură.

Duminică, se pare că el a ucis-o pe femeie, după care a încercat să distrugă cu pietre mai multe mașini parcate pe stradă.

Vecinii l-au imobilizat și au sunat la 112, fără să știe că acvsta își omorâse mama.

Bărbatul a fost dus la poliție pentru audieri.

