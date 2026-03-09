Femeie lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din Râmnicu Vâlcea

O femeie a fost rănită într-un accident rutier produs marți pe o stradă din Râmnicu Vâlcea, potrivit polițiștilor din cadrul Biroul Rutier Râmnicu Vâlcea. Accidentul a avut loc pe strada Lucian Blaga, la intersecția cu bulevardul Dem Rădulescu.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 66 de ani, din localitatea Mihăești, care conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate unei femei aflate în traversarea regulamentară a străzii.

Victima a fost transportată la spital

În urma impactului, o femeie de 62 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a fost rănită. Aceasta a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, potrivit polițiștilor. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

