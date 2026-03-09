12.8 C
(VIDEO) Percheziții în Vâlcea într-un dosar de fraudă cu fonduri pentru șomaj. Prejudiciu estimat la 1,6 milioane de lei

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea au efectuat, azi, mai multe percheziții într-un dosar de fraudă cu fonduri pentru șomaj.

Acțiunile au fost desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Percheziții în Râmnicu Vâlcea și Lăpușata

În cadrul anchetei, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a comunei Lăpușata.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, reprezentanții legali ai mai multor societăți comerciale ar fi întocmit și depus documente falsificate la o instituție publică.

Acestea ar fi atestat în mod nereal angajarea și instruirea sau reinstruirea unor persoane, în scopul calificării ori recalificării profesionale.

Fonduri obținute ilegal din bugetul pentru șomaj

Pe baza documentelor respective ar fi fost solicitate și obținute fonduri guvernamentale din bugetul național al asigurărilor pentru șomaj, în mod nelegal.

Anchetatorii estimează că prejudiciul produs se ridică la aproximativ 1.600.000 de lei.

Peste 60 de persoane urmează să fie audiate

În acest dosar sunt vizate 62 de persoane, iar peste 60 dintre acestea urmează să fie conduse la sediul poliției pentru audieri.

Acțiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri din cadrul IPJ Vâlcea.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

