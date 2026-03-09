Podul îndrăzneț care a rescris regulile ingineriei acum 200 de ani

În urmă cu două secole, o construcție spectaculoasă a schimbat pentru totdeauna modul în care inginerii priveau podurile. Este vorba despre celebrul pod peste Strâmtoarea Menai, care leagă nordul Țării Galilor de insula Anglesey.

Când a fost inaugurat, în 1826, podul a fost considerat o realizare tehnică aproape imposibilă pentru acea vreme. Suspendat la aproximativ 32 de metri deasupra apei și întinzându-se pe o distanță de peste 420 de metri, acesta a devenit primul pod suspendat rutier de asemenea dimensiuni din lume.

Mai mult decât atât, construcția este încă funcțională astăzi, după aproape 200 de ani de utilizare.

Un simbol al revoluției industriale

Podul peste strâmtoarea Menai a fost proiectat de celebrul inginer scoțian Thomas Telford, unul dintre pionierii ingineriei civile moderne.

Construcția făcea parte dintr-un proiect ambițios de infrastructură care urmărea să îmbunătățească legătura dintre două capitale importante ale vremii: Londra și Dublin.

După adoptarea unui act legislativ în 1800, Irlanda a fost unită oficial cu Marea Britanie, formând Regatul Unit. În acest context, guvernul britanic a dorit să creeze rute de transport rapide și sigure între cele două centre politice și economice.

Traversarea unei strâmtori periculoase

Până la construirea podului, traversarea strâmtorii Menai era extrem de dificilă. Curenții puternici și schimbările bruște de maree făceau ca transportul cu feribotul să fie imprevizibil și adesea periculos.

Feriboturile erau frecvent anulate, iar fermierii din Anglesey, cunoscuți pentru creșterea vitelor, își conduceau uneori turmele prin apă, riscând să piardă animale în valurile puternice.

În plus, transportul era costisitor și nesigur, deoarece operatorii de feribot profitau de situație și creșteau prețurile în funcție de maree sau de cererea pasagerilor.

O idee revoluționară pentru acea vreme

În 1815, guvernul britanic a aprobat construirea unui drum important care urma să lege Londra de portul Holyhead, de unde plecau navele spre Dublin.

Una dintre cele mai dificile secțiuni ale acestui traseu era traversarea strâmtorii Menai.

Fiul lui Shepherd, Thomas Telford, a început ca pietrar și a devenit un inginer formidabil

În mod tradițional, un pod peste o asemenea întindere de apă ar fi fost construit sub forma unui viaduct cu piloni fixați pe fundul mării. Thomas Telford a ales însă o soluție radical diferită: un pod suspendat, ancorat de uscat pe ambele maluri.

Decizia a fost extrem de îndrăzneață pentru acea perioadă. Deschiderea centrală a podului avea aproximativ 428 de metri – de peste două ori mai mare decât orice alt pod suspendat rutier construit până atunci.

O „lovitură spre Lună” în inginerie

Inginerii moderni spun că proiectul lui Telford a reprezentat un moment definitoriu pentru dezvoltarea infrastructurii moderne.

Prin faptul că a lăsat spațiul de sub pod complet liber, construcția nu a blocat traficul maritim și a permis navigația vaselor prin strâmtoare.

Specialiștii consideră că podul Menai a stabilit un nou standard pentru ingineria civilă, influențând generații întregi de proiecte similare.

Un pod care încă funcționează

La aproape două secole de la inaugurare, podul continuă să fie utilizat zilnic și reprezintă una dintre cele mai remarcabile structuri istorice din Europa.

Inginerii spun că durabilitatea sa demonstrează nu doar talentul proiectantului, ci și calitatea excepțională a execuției, potrivit CNN.

Podul Menai rămâne astfel un simbol al curajului tehnologic din perioada revoluției industriale și o dovadă că unele idei aparent imposibile pot deveni, în timp, repere ale progresului.

Citește și: (VIDEO) Percheziții în Vâlcea într-un dosar de fraudă cu fonduri pentru șomaj. Prejudiciu estimat la 1,6 milioane de lei