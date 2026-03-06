Acțiune „Blitz” a polițiștilor rutieri din Craiova: amenzi de 23.000 de lei și cinci șoferi scoși din trafic

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova au desfășurat, în noaptea trecută, o acțiune de tip „Blitz” pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație.

Controalele au avut loc în intervalul orar 23:00 – 02:00, iar oamenii legii au urmărit în special depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau conduc sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise. Pentru verificări au fost utilizate aparate radar, etilotest și drugtest.

În același timp, polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea indisciplinei în trafic în rândul pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice, categorii vulnerabile implicate frecvent în accidente rutiere.

Amenzi și permise suspendate

În urma controalelor, polițiștii au aplicat aproximativ 52 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la circa 23.000 de lei.

Cinci conducători auto au fost scoși din trafic deoarece reprezentau un pericol pentru ceilalți participanți, dreptul acestora de a conduce fiind suspendat conform prevederilor legale.

Polițiștii au oprit din circulație opt autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea deficiențelor constatate.

Prins cu 149 km/h pe Calea București

Un tânăr de 22 de ani a fost prins circulând cu 149 km/h pe Calea București

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat pe Calea București. Un tânăr de 22 de ani din Craiova a fost surprins de radar în timp ce conducea cu 149 km/h.

Acesta a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Polițiștii au dispus și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

