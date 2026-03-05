Doi polițiști, răniți după ce autospeciala lor a fost acroșată de un autoturism

Doi agenți de poliție au fost transportați la spital după ce autospeciala de poliție cu care se deplasau, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune, a fost acroșată de un autoturism și proiectată în afara părții carosabile, pe DN 5 Giurgiu-București, în afara localității Călugăreni.

„În această seară, pe DN 5, Giurgiu-București, în afara localității Călugăreni, pe sensul de mers către București, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu rănirea a două persoane. Din primele cercetări, a reieșit faptul că, un bărbat, de 31 de ani, din județul Ilfov, în timp ce conducea un autoturism, în afara localității Călugăreni, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, a acroșat o autospecială de poliție, aflată în mers, cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Precizăm faptul că, echipajul de poliție a efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului auto, însă acesta nu a respectat indicațiile polițiștilor“, a transmis joi IPJ Giurgiu.

Autospeciala de poliție a fost proiectată în afara părții carosabile, în urma impactului rezultând rănirea a doi agenți de poliție aflați în interiorul acesteia, care au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Atât conducătorul autospecialei de poliție, cât și celălalt conducător auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Citește și: Un bărbat și-a pierdut viața după ce peretele unei case s-a prăbușit peste el