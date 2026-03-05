12.6 C
Craiova
joi, 5 martie, 2026
Un bărbat și-a pierdut viața după ce peretele unei case s-a prăbușit peste el

De Daniela Moise

Un bărbat din comuna argeșeană Izvoru și-a pierdut viața, joi după-amiază, după ce peretele unei case s-a prăbușit peste el. Cadrele medicale sosite la faţa locului nu au reușit să-l resusciteze.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a informat, joi, că în cursul după-amiezii a primit o sesizare potrivit căreia o persoană a fost surprinsă sub elementele unei construcţii, în comuna argeşeană Izvoru, satul Izvorul.

La incident au intervenit pompierii de la Punctul de Lucru Izvoru cu o autospecială, alături de două echipaje medicale, SMURD şi SAJ, constatând că sesizarea se confirmă.

„Din primele informaţii, este vorba despre o personă de sex masculin, surprinsă sub dărâmăturile unui perete al unei case. Victima a fost extrasă de către pompieri, iar cadrele medicale început manevrele de resuscitare”, precizează ISU Argeş.

Potrivit sursei citate, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată.

