(VIDEO) Bărbat condamnat la peste 4 ani de închisoare, depistat și încarcerat în Craiova

Polițiștii doljeni au desfășurat o acțiune pentru identificarea persoanelor urmărite, în urma căreia un bărbat condamnat la închisoare a fost depistat și dus în penitenciar.

În cursul zilei de 3 martie, polițiștii din cadrul Secția 4 Poliție Craiova, împreună cu cei ai Serviciul de Investigații Criminale Dolj, au organizat și desfășurat o acțiune în municipiul Craiova.

Activitățile au vizat identificarea persoanelor urmărite în temeiul legii sau față de care au fost dispuse pedepse privative de libertate.

Condamnat pentru infracțiuni grave

În cadrul acțiunii, polițiștii au depistat un bărbat de 52 de ani, din Craiova, pe numele căruia instanța de judecată a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Acesta are de executat:

2 ani și 8 luni de închisoare

700 de zile de închisoare în regim de detenție

Bărbatul a fost condamnat pentru:

efectuarea fără drept de operațiuni susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată

constituirea unui grup infracțional organizat

Încarcerat la Penitenciarul Craiova

După depistare, bărbatul a fost escortat și încarcerat în Penitenciarul Craiova, pentru executarea pedepsei dispuse de instanță.

Acțiunile polițiștilor pentru identificarea și prinderea persoanelor urmărite continuă la nivelul județului Dolj.

