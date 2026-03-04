7.8 C
Craiova
miercuri, 4 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentAlunecare de teren în municipiul Slatina: 25 de persoane evacuate preventiv

Alunecare de teren în municipiul Slatina: 25 de persoane evacuate preventiv

De Mariana BUTNARIU
Două locuințe sunt afectate de alunecarea de teren, alte cinci sunt în pericol
Două locuințe sunt afectate de alunecarea de teren, alte cinci sunt în pericol

O alunecare de teren aflată în evoluție a fost semnalată în municipiul Slatina, pe strada Grădiște. Autoritățile au intervenit de urgență pentru evaluarea situației și protejarea locuitorilor din zonă.

În urma verificărilor efectuate la fața locului:

  • două locuințe au fost deja afectate de alunecarea de teren:
    • una dintre ele este grav avariată
    • cealaltă prezintă avarii ușoare, la nivelul acoperișului
  • alte cinci locuințe se află în pericol de a fi afectate

Zona rămâne instabilă, iar terenul continuă să fie monitorizat atent.

25 de persoane evacuate preventiv

Pentru a preveni producerea unor tragedii, autoritățile au decis relocarea a 25 de persoane din cele șapte locuințe vizate:

  • 16 adulți,
  • 9 copii.

Evacuarea a fost realizată ca măsură de siguranță, până la stabilizarea situației.

Intervenție și monitorizare permanentă

Situația este monitorizată de ISU Olt și de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina.

Autoritățile rămân în alertă și analizează evoluția fenomenului pentru a decide măsurile suplimentare necesare.

Citește și: Ce atacuri au avut loc peste noapte în Orientul Mijlociu

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA