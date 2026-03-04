Alunecare de teren în municipiul Slatina: 25 de persoane evacuate preventiv

O alunecare de teren aflată în evoluție a fost semnalată în municipiul Slatina, pe strada Grădiște. Autoritățile au intervenit de urgență pentru evaluarea situației și protejarea locuitorilor din zonă.

În urma verificărilor efectuate la fața locului:

două locuințe au fost deja afectate de alunecarea de teren: una dintre ele este grav avariată cealaltă prezintă avarii ușoare, la nivelul acoperișului

alte cinci locuințe se află în pericol de a fi afectate

Zona rămâne instabilă, iar terenul continuă să fie monitorizat atent.

25 de persoane evacuate preventiv

Pentru a preveni producerea unor tragedii, autoritățile au decis relocarea a 25 de persoane din cele șapte locuințe vizate:

16 adulți,

9 copii.

Evacuarea a fost realizată ca măsură de siguranță, până la stabilizarea situației.

Intervenție și monitorizare permanentă

Situația este monitorizată de ISU Olt și de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina.

Autoritățile rămân în alertă și analizează evoluția fenomenului pentru a decide măsurile suplimentare necesare.

