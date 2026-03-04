Ce atacuri au avut loc peste noapte în Orientul Mijlociu

Noaptea a fost marcată de noi schimburi de focuri și incidente în mai multe state din regiune, pe fondul escaladării conflictului dintre Israel și Iran.

Israel: Iron Dome a interceptat rachete deasupra Tel Avivului

Sistemul israelian de apărare aeriană Iron Dome a interceptat proiectile lansate spre Tel Aviv, potrivit autorităților israeliene.

Armata israeliană a anunțat că Iranul a ripostat la noul val de atacuri lansat de Israel, iar în ultimele ore au fost activate alarmele antiaeriene în mai multe zone ale țării.

Iran: Ripostă la atacurile israeliene

Potrivit armatei israeliene, rachetele au fost lansate din Iran ca răspuns la bombardamentele recente asupra unor ținte militare iraniene. Nu există, deocamdată, un bilanț clar al pagubelor sau victimelor.

Liban: Proiectile lansate, fără victime raportate

Israelul a anunțat că a monitorizat și interceptat proiectile lansate din Liban, în contextul în care atacurile israeliene au vizat poziții ale Hezbollah.

Autoritățile israeliene afirmă că rachetele au fost interceptate și că nu există informații imediate despre victime, potrivit BBC.

Transport maritim: Navă lovită în largul EAU

UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a raportat că un „proiectil necunoscut” a lovit o navă în largul coastelor Fujairah, din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit centrului britanic, atacul a avariat placa de oțel a navei, însă nu a provocat incendiu sau infiltrări de apă. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este în curs de investigare.

Kuweit: Copil ucis de șrapnel

În Kuweit, o fetiță de 11 ani a murit după ce a fost lovită de șrapnel căzut într-o zonă rezidențială, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății.

Alți patru membri ai familiei sale, inclusiv mama, au fost transportați la spital.

Situație tensionată

Evenimentele din ultimele ore indică o extindere a confruntărilor dincolo de granițele directe ale Israelului și Iranului, afectând inclusiv transportul maritim și zone civile din state vecine.

Regiunea rămâne într-o stare de alertă maximă, iar riscul unei escaladări suplimentare este ridicat.

