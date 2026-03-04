Accident rutier în orașul Balș: un tânăr de 18 ani a lovit trei mașini parcate

Polițiștii din cadrul IPJ Olt au fost sesizați, ieri, prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Nicolae Bălcescu, din orașul Balș.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș pentru efectuarea verificărilor și stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului.

Tânăr șofer implicat în coliziune

Din primele informații, un tânăr de 18 ani, din Balș, în timp ce conducea un autoturism, ar fi intrat în coliziune cu trei autoturisme parcate regulamentar.

Din fericire, în urma impactului nu au existat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Testare pentru substanțe psihoactive

Șoferul a fost testat cu aparatul din dotare, rezultând indicii privind posibila prezență a substanțelor psihoactive. Reprezentanții IPJ Olt precizează că rezultatul aparatului nu constituie probă în dosarul penal. Tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a unui eventual consum de substanțe interzise.

Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

