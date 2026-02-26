Șofer descarcerat și resuscitat după ce a intrat cu autoutilitara într-un TIR

O autoutilitară şi un TIR au fost implicate, joi dimineaţă, într-un accident rutier produs pe DN 1, în zona localităţii bihorene Borod. Şoferul autoutilitarei a fost descarcerat şi resuscitat, fiind transportat la spital.

În accident au fost implicate patru persoane, acestea fiind evaluate de echipajele SMURD şi SAJ.

În cazul şoferului autoutilitarei, care era în stop cardio-respirator, au fost făcute manevre de resuscitare, după ce a fost scos de echipajul de descarcerare.

„Victima a fost resuscitată şi este transportată în aceste momente, de echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Bihor”, a transmis ISU Bihor.

Cei doi pasageri din autoutilitară şi şoferul autotrenului au refuzat transportul la spital.

Traficul a fost oprit pe ambele sensuri ale DN 1, pentru a permite intervenţia echipajelor.

Citește și: Zelenski crede că Putin „se joacă” cu Trump pentru a a prelungi războiul