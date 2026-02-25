Captură nocturnă în Gorj: bărbat prins cu țigări, articole pirotehnice și bunuri suspecte

Polițiștii Motru au depistat, azi noapte, în trafic un bărbat de 37 de ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Tismanei din satul Lupoaia.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit în mașină o cantitate semnificativă de bunuri a căror proveniență nu a putut fi justificată.

Ce au găsit polițiștii în autoturism

Printre obiectele transportate se aflau:

3.400 de țigarete timbrate de proveniență străină,

20 de țigări electronice ,

, 6 ceasuri și 8 perechi de ochelari,

compresor auto și accesorii aferente,

lampă cu acumulator electric,

dispozitiv pentru desfundat țevi,

multimetru, prelungitor, baterie externă,

clește, ruletă de 50 m, aparat rolă scotch,

aparat de silicon, spray de lanț,

rampă auto din plastic,

tăviță magnetică cu set de imbusuri,

4 articole pirotehnice din clasa T.

Bunuri indisponibilizate și dosar penal

Pentru bunurile transportate, bărbatul nu deținea documente de proveniență, existând suspiciunea că ar putea proveni din furt.

Toate obiectele au fost indisponibilizate, urmând ca polițiștii să stabilească proveniența exactă în cadrul cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru:

furt calificat

deținere de articole pirotehnice fără drept

Cercetările continuă pentru clarificarea întregii situații de fapt, potrivit IPJ Gorj.

