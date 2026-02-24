(VIDEO) Gorj: Doi tineri prinși în flagrant după ce au furat motorină dintr-un camion, în Bolboși

Doi tineri au fost prinși în flagrant de polițiști după ce ar fi sustras aproximativ 70 de litri de motorină din rezervoarele unui camion staționat pe raza comunei Bolboși.

În noaptea de 23 spre 24 februarie, agenții din cadrul Secția 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la furtul de combustibil.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au surprins în flagrant doi tineri, de 17 și 18 ani, din orașul Turceni și comuna Bolboși, care ar fi sustras aproximativ 70 de litri de motorină din cele două rezervoare ale unui camion.

Motorina era depozitată în recipiente din plastic

Din cercetările efectuate a reieșit că cei doi s-ar fi deplasat special în localitate pentru a fura combustibil din camionul aparținând unui bărbat de 48 de ani, vehiculul fiind parcat pe DJ 673.

Polițiștii au descoperit la fața locului mai multe obiecte folosite pentru tăierea rezervoarelor de combustibil, precum și recipientele din plastic în care fusese depozitată motorina.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

