Vâlcea: Un șofer beat pierde controlul mașinii și ajunge în șanț

Polițiștii rutieri din Bălcești au intervenit, ieri, la un accident produs pe DJ 643, în localitatea Laloșu, județul Vâlcea.
Din primele verificări, un bărbat de 39 de ani, din comuna Livezi, a pierdut controlul asupra direcției de mers, autoturismul părăsind partea carosabilă și oprindu-se în șanțul de pe marginea drumului.
Șofer testat pozitiv la alcool
Testarea cu aparatul etilotest a indicat 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. În urma accidentului, acesta a suferit răni ușoare.
Cercetări și dosar penal
Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- vătămare corporală din culpă
- conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Măsurile legale vor fi dispuse la finalizarea cercetărilor.
Recomandarea autorităților
Polițiștii rutieri reamintesc tuturor participanților la trafic: „Nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Siguranța voastră și a celorlalți participanți la trafic depinde de responsabilitatea fiecăruia.”
