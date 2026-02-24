Vâlcea: Un șofer beat pierde controlul mașinii și ajunge în șanț

Polițiștii rutieri din Bălcești au intervenit, ieri, la un accident produs pe DJ 643, în localitatea Laloșu, județul Vâlcea.

1 de 2

Din primele verificări, un bărbat de 39 de ani, din comuna Livezi, a pierdut controlul asupra direcției de mers, autoturismul părăsind partea carosabilă și oprindu-se în șanțul de pe marginea drumului.

Șofer testat pozitiv la alcool

Testarea cu aparatul etilotest a indicat 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. În urma accidentului, acesta a suferit răni ușoare.

Cercetări și dosar penal

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

vătămare corporală din culpă

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Măsurile legale vor fi dispuse la finalizarea cercetărilor.

Recomandarea autorităților

Polițiștii rutieri reamintesc tuturor participanților la trafic: „Nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Siguranța voastră și a celorlalți participanți la trafic depinde de responsabilitatea fiecăruia.”

Citește și: (VIDEO) Captură record la frontieră: Bunuri contrafăcute de peste 7 milioane de lei și mii de țigarete, descoperite pe A2