Doi șoferi au decedat și o adolescentă a fost rănită grav în accidentul de pe DN 14

Doi șoferi au decedat și o adolescentă a fost rănită grav într-un accident rutier care a avut loc pe DN14, între Agârbiciu și Șeica Mare, unde traficul este restricționat, a anunțat IPJ Sibiu.

äDin păcate, în ciuda eforturilor depuse de medici, cei doi conducători auto au decedat. Minora a fost transportată la spital în stare gravă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor care au dus la producerea acestui accident rutier deosebit de grav. Traficul rutier este restricționat în continuare“, a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean, Ana Mureșan, confrm Agerpres

Fata de 15 ani a fost transportată la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, cu mai multe traumatisme: fractură gambă stângă, traumatism de coloană, traumatism abdominal și toracic, potrivit Serviciului de Ambulanță Județean.

