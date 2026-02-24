(VIDEO) Viscol între Rânca și Novaci. Drumul s-a închis pentru toate categoriile de vehicule 

Începând cu ora 19:00, circulația rutieră a fost închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, pe tronsonul dintre Novaci și Rânca, din cauza viscolului puternic și a vizibilitatii extrem de reduse, anunță Mediafax.

Această măsură a fost luată deoarece nu se poate circula în siguranță și dar și pentru siguranța deservențiilor de pe utilajele de deszăpezire.

Ora estimată pentru deschiderea traficului, dacă se vor îmbunătăți condițiile meteorologice, este 07:00, din 25 februarie.

Potrivit pe DN 67C, între Novaci și Rânca, viscolul face ca vizibilitatea să fie extrem de redusă și totodată aduce pe partea carosabilă cantități mari de zăpadă.

Meteorologii au emis deja cod portocaliu care vizează acest tip de fenomene, valabil până miercuri, 25 februarie, ora 10:00.

Citeşte şi: Liderii G7, între care şi Donald Trump, reafirmă „sprijinul neclintit pentru Ucraina”