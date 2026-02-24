Liderii G7, între care şi Donald Trump, reafirmă „sprijinul neclintit pentru Ucraina”

7.6 C
De Magda Dragu
Liderii ţărilor din G7 – grup ce reuneşte şapte dintre cele mai avansate economii ale lumii: Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi SUA, plus Uniunea Europeană – şi-au afirmat „sprijinul neclintit” pentru Ucraina în apărarea integrităţii sale teritoriale şi a dreptului său de a exista” într-o declaraţie publicată marţi, cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei pe scară largă de către Rusia în Ucraina la 24 februarie 2022, potrivit France Presse preluată de Agerpres.

„Ne exprimăm sprijinul continuu pentru eforturile preşedintelui (american Donald) Trump de a atinge aceste obiective prin lansarea unui proces de pace şi făcând ca părţile să se angajeze în discuţii directe. Europa are un rol de prim-plan de jucat în acest proces, împreună cu alţi parteneri”, declară şefii de stat şi de guvern din cadrul G7.

Este prima declaraţie comună a G7 cu privire la Ucraina la nivel de lideri de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în urmă cu un an, subliniază Franţa, care prezidează în acest an G7.

