(VIDEO) Vâlcea: Accident rutier cu cinci victime pe DJ 676, între Slătioara și Horezu

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică seara, în jurul orei 21:20, pe Drumul Județean 676, între localitățile Slătioara și Horezu, județul Vâlcea.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Stației de Pompieri Grădiștea și Punctelor de Lucru Horezu și Bunești, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele operative au constatat că în accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau șapte persoane. În urma impactului, o femeie a rămas blocată pe bancheta unui autoturism, iar șoferul aceluiași vehicul a fost încarcerat. Salvatorii au intervenit pentru deblocarea și descarcerarea acestora, ulterior fiind predați echipajelor medicale.

Toate persoanele implicate erau conștiente și cooperante. Cinci victime au fost evaluate medical la fața locului și transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe Horezu pentru îngrijiri de specialitate.

Potrivit polițiștilor, cauza probabilă a producerii accidentului a fost neadaptarea vitezei la condițiile meteo-rutiere, pe un carosabil umed, într-o curbă la dreapta.

Traficul rutier pe DJ 676 a fost blocat temporar pentru intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor, fiind ulterior reluat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

