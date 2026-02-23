(VIDEO) Mexic în stare de alertă: violențe masive după moartea baronului drogurilor „El Mencho”

Mexicul se confruntă cu un nou val de violențe după moartea temutului lider al cartelului Jalisco New Generation, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de El Mencho.

Operațiunea militară care a dus la decesul acestuia a declanșat represalii violente în mai multe regiuni ale țării, transformând unele orașe în adevărate zone de conflict.

Operațiunea armatei care a schimbat situația

Potrivit Ministerului mexican al Apărării, liderul cartelului Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) a fost grav rănit în timpul confruntărilor dintre forțele armate și susținătorii săi în orașul Tapalpa, statul Jalisco.

Bilanțul inițial:

4 membri ai cartelului uciși

3 militari răniți

mai multe persoane arestate

Autoritățile au confirmat că operațiunea a fost planificată și executată de forțele speciale mexicane, cu sprijin informativ din partea Statelor Unite.

Represalii violente în toată țara

După moartea lui El Mencho, membrii cartelului au lansat atacuri coordonate:

drumuri blocate cu vehicule incendiate,

aproximativ 20 de sucursale bancare atacate,

magazine incendiate,

peste 250 de blocaje rutiere în mai multe state.

Orașul Guadalajara, una dintre gazdele viitoarei Cupe Mondiale FIFA, a fost printre zonele afectate, iar martorii au filmat coloane uriașe de fum ridicându-se deasupra orașului.

Stațiunea turistică Puerto Vallarta a fost descrisă de turiști drept „o zonă de război”.

Cod roșu și măsuri de urgență

Guvernatorul statului Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a declarat cod roșu:

transport public suspendat,

evenimente publice anulate,

cursuri școlare oprite.

Autoritățile mexicane au făcut apel la calm, în timp ce președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a afirmat că există „coordonare absolută” între instituțiile statului pentru restabilirea ordinii.

Avertismente internaționale și zboruri anulate

Mai multe companii aeriene internaționale au suspendat temporar zborurile către statul Jalisco, iar Statele Unite au emis avertismente de securitate pentru cetățenii aflați în regiune.

Autoritățile americane îl considerau pe El Mencho una dintre cele mai importante ținte ale luptei antidrog, acesta fiind acuzat de trafic masiv de cocaină, metamfetamină și fentanil către SUA.

Departamentul de Stat american oferea o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care duceau la capturarea sa, potrivit BBC.

Un moment crucial în lupta împotriva cartelurilor

Experți în securitate au descris operațiunea drept una dintre cele mai importante acțiuni împotriva traficului internațional de droguri din ultimele decenii.

Totuși, reacția violentă a cartelului arată cât de puternice rămân organizațiile criminale și cât de fragilă este securitatea în unele regiuni ale Mexicului.

Citește și: Incendiu tragic în Olt: o femeie de 78 de ani și-a pierdut viața după ce locuința a fost cuprinsă de flăcări