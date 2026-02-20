0.6 C
Craiova
(VIDEO) Tânăr reținut după o agresiune pe stradă, în Dolj. Victima a ajuns la spital

Mariana BUTNARIU
-

Polițiștii din Rast au reținut, ieri, un tânăr de 29 de ani din comuna Urzicuța, după o agresiune pe stradă. Este acuzat de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Incidentul a fost semnalat în seara zilei de 11 februarie, în jurul orei 18:43, când un tânăr de 19 ani a anunțat autoritățile că a fost agresat fizic.

Agresiune pe o stradă din Urzicuța

Potrivit polițiștilor, victima se deplasa împreună cu sora sa pe strada 1 Decembrie 1918 din localitate, moment în care ar fi fost abordată de agresor.

Bărbatul de 29 de ani l-ar fi lovit în repetate rânduri pe tânărul de 19 ani, provocându-i leziuni care au necesitat îngrijiri medicale. Victima a fost transportată la spital pentru evaluare și tratament.

Reținere după administrarea probatoriului

În urma cercetărilor desfășurate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești, polițiștii au dispus reținerea agresorului pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale care se impun.

