(VIDEO) Incendiu puternic la o locuință din Craiova

Un incendiu puternic a izbucnit la o casă de locuit din municipiul Craiova, pe strada Ion Budai-Deleanu.

La fața locului intervin trei autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, pompierii au constatat că incendiul se manifesta violent la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. În aceste momente, se acționează pentru localizarea și lichidarea focului.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Intervenția este în desfășurare.

