Angajatul unei ferme s-a înecat într-un bazin din incinta unităţii

Un bărbat de 40 de ani a murit, marţi, înecat într-un bazin de acumulare din incinta unei ferme de animale, în localitatea Gârbova, judeţul Alba. Trupul neînsufleţit a fost adus la mal de către scafandri.

Bărbatul era angajatul unei ferme de animale din Gârbova de Sebeș, potrivit surselor Alba24.

Din primele date, în jurul orei 7.30, bărbatul terminase de curățat țarcul de animale și ar fi mers spre bazinul de ape pluviale care se afla în zona din spatele fermei.

El s-a apropiat de marginea lacului artificial și a alunecat în apă, mai precizează surse apropiate anchetei.

Doi colegi ai săi, care se aflau în zonă, au încercat să îl ajute, însă acesta nu a reușit să stea la suprafață și a dispărut în apă.

Oamenii au sunat la 112, cerând ajutor.

Trupul neînsufleţit a fost adus la mal în urma unei acţiuni care a durat aproximativ două ore.

