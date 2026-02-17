Femeie găsită moartă în casă, la câțiva ani după deces

O femeie de 68 de ani, din Ploieşti, a fost găsită moartă în casă, trupul neînsufleţit fiind în stare avansată de degradare. Unul dintre copii femeii, o fiică aflată în Italia, a fost cea care a anunţat autorităţile. Vecinii le-au declarat poliţiştilor că au crezut că femeia este plecată.

Poliţiştii din Ploieşti au intrat în apartament după ce luni seară, în jurul orelor 21.00, o femeie aflată în Italia a apelat autorităţile române, sesizând că nu mai ştie nimic despre mama sa de foarte mult timp.



„În temeiul sesizării formulate, la imobilul de domiciliu al persoanei vizate a fost direcţionată o patrulă care a procedat la efectuarea de verificări specifice, în vederea stabilirii stării de fapt. Întrucât accesul în locuinţă nu a putut fi realizat, a fost solicitat sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care a procedat la pătrunderea în imobil prin forţarea uşii de acces. Cu ocazia pătrunderii în interiorul locuinţei, a fost identificat cadavrul unei persoane de sex feminin, aflat în stare avansată de descompunere”, a transmis marţi IPJ Prahova.

Femeia ar fi murit în urmă cu patru ani

Femeia avea, în afară de fiica aflată în Italia, și un fiu, cu care nu păstrase legătura, deşi acesta locuieşte în Prahova.



Anchetatorii suspectează că ea este moartă de foarte mult timp, cadavrul fiind într-o stare de descompunere atât de avansată încât se vedeau oasele. Primele date arată că femeia ar fi moartă de aproximativ patru ani. Vecinii acesteia nu au suspectat nimic, ei declarând că aveau impresia că femeia nu se mai află în locuinţa sa, ci la un cămin pentru vârstnici. Administratorul blocului susține că aceasta suferea de cancer și că, în ultimii ani, nu au mai văzut-o.



Cercetările preliminare făcute la faţa locului nu au ridicat suspiciuni că ar fi fost săvârşită o infracţiune, constatându-se totodată că uşa de acces era asigurată din interior.



Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cauzei şi împrejurărilor decesului.



Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal care vizează infracţiunea de ucidere din culpă.