Amenzi de 14.000 de lei aplicate de Poliția Animalelor. Nereguli descoperite la deținători de câini din Drăgășani și Râmnicu Vâlcea

Polițiștii din cadrul Biroul pentru Protecția Animalelor au desfășurat, pe 16 februarie, acțiuni de verificare privind respectarea legislației în domeniul bunăstării animalelor. În urma controalelor, două persoane au fost sancționate contravențional cu amenzi totale de 14.000 de lei, după ce au fost constatate mai multe nereguli legate de microcipare și condițiile de adăpost.

Amendă de 12.500 de lei pentru refuzul controlului și lipsa microcipării

Un bărbat de 39 de ani din Drăgășani a fost sancționat cu 12.500 de lei după ce nu a permis polițiștilor accesul la o proprietate unde deținea un exemplar canin de rasă. În plus, acesta nu a putut prezenta documente care să ateste identificarea și înregistrarea animalului prin microcipare.

Oamenii legii reamintesc că, atunci când accesul la control este refuzat, deținătorul are obligația de a demonstra respectarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, inclusiv condițiile minime de bunăstare – adăpost, hrană, apă și îngrijire adecvată.

Alte sancțiuni la Râmnicu Vâlcea și Stoenești

Într-un alt caz, un bărbat din Râmnicu Vâlcea a fost amendat cu 1.500 de lei pentru că nu a asigurat un adăpost corespunzător animalelor deținute la un adăpost din localitatea Stoenești și nu a putut face dovada microcipării pentru trei câini.

Obligațiile legale ale deținătorilor de animale

Polițiștii subliniază că deținerea animalelor implică responsabilități clare: identificarea și înregistrarea prin microcipare, asigurarea condițiilor de bunăstare și respectarea normelor privind sănătatea și protecția acestora. Nerespectarea acestor obligații poate duce la sancțiuni semnificative.

