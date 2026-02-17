Cum a descoperit un investigator al dark web indiciul ascuns pe peretele unui dormitor și a salvat o fată după ani de abuz

Investigatorul online Greg Squire, specialist în combaterea abuzurilor asupra copiilor din cadrul Department of Homeland Security al SUA, a reușit să salveze o fată de 12 ani după o anchetă care a durat luni întregi. Echipa sa urmărea imagini tulburătoare distribuite pe dark web, unde agresorul încerca să elimine orice indiciu care ar fi putut dezvălui identitatea sau locația victimei.

John Harp a reușit să identifice tipul de cărămidă din peretele din spatele lui Lucy





Copila, numită „Lucy” de investigatori pentru a-i proteja identitatea, apărea constant în materiale abuzive, iar fiecare fotografie era atent modificată pentru a ascunde detalii relevante.

Indiciul neașteptat: o canapea și un perete din cărămidă

După analize îndelungate, investigatorii au observat detalii aparent banale din camera fetei: o canapea vândută doar într-o anumită regiune și un perete din cărămidă expus. Deși aceste indicii păreau minore, ele au redus aria de căutare de la zeci de mii de adrese la câteva zeci.

Squire și echipa sa monitorizează non-stop camerele de chat de pe dark web pentru a căuta indicii care ar putea identifica și localiza copiii abuzați

Pentru a identifica tipul de cărămidă, echipa a contactat experți din industrie. Un specialist a recunoscut modelul „Flaming Alamo”, produs doar într-o perioadă limitată și distribuit local, ceea ce a permis restrângerea zonei la o rază de aproximativ 160 km.

De la o fotografie la o arestare

Analizând lista restrânsă de posibile locuințe și profilurile de pe rețelele sociale, investigatorii au descoperit o fotografie cu Lucy alături de un adult apropiat. Verificările ulterioare au arătat că în gospodărie locuia iubitul mamei sale – un infractor sexual condamnat.

În câteva ore, agenții locali au intervenit și l-au arestat pe suspect, care abuzase fata timp de șase ani. Ulterior, acesta a fost condamnat la peste 70 de ani de închisoare.

Costul emoțional al luptei împotriva abuzului online

Squire a mărturisit că astfel de cazuri au un impact puternic asupra sănătății mintale a investigatorilor. Expunerea constantă la materiale traumatizante l-a afectat profund, iar la un moment dat s-a confruntat cu depresie și gânduri suicidare. Sprijinul colegilor și ajutorul specializat l-au ajutat însă să continue munca.

Squire la casa sa din New Hampshire – i s-a părut foarte tulburător faptul că Lucy avea o vârstă similară cu a fiicei sale

Echipa BBC World Service a documentat timp de cinci ani activitatea acestor unități internaționale, evidențiind complexitatea și presiunea emoțională a investigațiilor din mediul online.

După salvare: drumul spre vindecare

La ani distanță, Lucy – acum adultă – a declarat că salvarea a fost „un răspuns la rugăciune”. Ea spune că abia recent a găsit stabilitatea necesară pentru a vorbi despre trecutul ei și pentru a-și reconstrui viața.

Lucy (stânga), acum adultă, i-a spus lui Squire că se rugase să vină un ajutor

Cazul rămâne un exemplu al modului în care detalii aparent nesemnificative pot deveni cheia unei investigații complexe și a salvării unei vieți.

