Polițiștii mehedințeni în acțiune în cadrul operațiunii europene “Truck & Bus”

În perioada 9-15 februarie, polițiștii rutieri din județul Mehedinți participă la operațiunea europeană “Truck & Bus”, desfășurată sub egida ROADPOL – Organizația Polițiilor Rutiere din Europa. Scopul principal al acțiunii este verificarea legalității transportului de persoane și mărfuri, dar și prevenirea accidentelor rutiere în care pot fi implicate aceste vehicule.

Zilnic, polițiștii acționează atât în mediul urban, cât și în mediul rural, concentrându-se pe:

Autobuze și microbuze cu capacitate de peste 8+1 locuri, inclusiv cele pentru transportul elevilor,

Vehicule de transport mărfuri cu masa maximă autorizată peste 2,5 tone.

Astfel, polițiștii urmăresc respectarea tuturor normelor legale privind transportul, pentru a asigura siguranța participanților la trafic.

Obiectivele operațiunii “Truck & Bus”

Operațiunea are ca obiective principale:

Identificarea și sancționarea transporturilor ilegale de persoane și mărfuri;

Verificarea documentelor necesare pentru transport legal;

Supravegherea traseelor și a graficelor de circulație;

Monitorizarea capacității maxime de transport a vehiculelor;

Controlul timpilor de conducere și odihnă și verificarea tahografelor;

Asigurarea valabilității inspecțiilor tehnice periodice;

Respectarea limitelor de viteză pentru transportul public;

Depistarea conducătorilor auto sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Prin aceste măsuri, polițiștii promovează o cultură a responsabilității și siguranței pe drumurile publice.

Siguranța rutieră responsabilitatea tuturor participanților la trafic

Acțiunile polițiștilor nu vizează doar sancționarea, ci și prevenirea accidentelor și protejarea vieții tuturor celor aflați în trafic. Respectarea regulilor și conștientizarea riscurilor sunt esențiale pentru un trafic mai sigur și pentru reducerea numărului de accidente.

