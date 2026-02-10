Vâlcea: Accident rutier la Măldărești: două persoane rănite, una încarcerată

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, descarcerare și acordarea primului ajutor medical, ca urmare a unui accident rutier produs în localitatea Măldărești.

La locul evenimentului rutier s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Punctului de Lucru Horezu, Punctului de Lucru Bunești și Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu:

o autospecială de stingere cu modul de descarcerare,

o autospecială de descarcerare,

o ambulanță SMURD,

o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Două autoturisme implicate în accident

Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că în accident au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, au rezultat două victime, una dintre acestea rămânând încarcerată într-unul dintre vehicule.

Victima încarcerată, extrasă de pompieri

Salvatorii vâlceni au intervenit prompt pentru descarcerarea persoanei blocate în autoturism. Victima a fost extrasă rapid și predată echipajelor medicale, fiind conștientă și cooperantă.

Victime transportate la spital

În urma accidentului:

o victimă a fost preluată de echipajul SAJ,

cealaltă victimă a fost preluată de echipajul SMURD.

Ambele persoane rănite au fost transportate la CPU Horezu, conștiente și cooperante.

Pompierii militari vâlceni au asigurat, totodată, măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea oricărui pericol suplimentar la locul producerii accidentului. Polițiștii fac cercetări la fața locului pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.

Citește și: Gorj: Accident grav în timpul deszăpezirii, în comuna Mușetești: un bărbat a ajuns la spital