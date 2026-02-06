Procurorii DNA fac percheziții la Primăria Sectorului 5 într-un dosar de corupție imobiliară

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție desfășoară, în această dimineață, percheziții la Primăria Sectorului 5, într-un dosar care vizează modul de eliberare a autorizațiilor de construire pentru blocuri noi, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Ancheta vizează fapte de corupție din sectorul imobiliar. Printre persoanele vizate se numără:

city managerul Sectorului 5,

angajați ai Poliției Locale,

directorul adjunct,

un șef de serviciu din cadrul instituției,

arhitectul-șef al Sectorului 5.

Potrivit surselor citate, au loc în total nouă percheziții, dintre care:

patru la sediul Primăriei Sectorului 5,

cinci la domiciliile unor persoane fizice implicate în anchetă.

Procurorii investighează infracțiuni de trafic de influență, luare de mită și dare de mită, fapte care ar fi fost comise în legătură cu emiterea unor autorizații pentru construirea de imobile de locuințe.

Sursele judiciare precizează că dosarul se află într-o etapă incipientă, iar în urma perchezițiilor vor fi ridicate documente și dispozitive electronice relevante pentru stabilirea exactă a situației de fapt.

DNA urmează să ofere informații oficiale după finalizarea activităților de percheziție.

