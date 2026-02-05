3.4 C
(VIDEO) Reținut în Mehedinți: prins conducând cu un permis bulgăresc fals

Mariana BUTNARIU
Polițiștii Serviciului Rutier Mehedinți au oprit, ieri, un autoturism pe DN 67, în localitatea Halânga, condus de un bărbat de 37 de ani.

La solicitarea documentelor, șoferul a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile bulgare. Verificările realizate prin canalele oficiale de cooperare internațională au arătat că documentul nu îndeplinește condițiile de autenticitate și că bărbatul nu figurează în baza de date a autorităților bulgare ca posesor de permis. În plus, acesta nu deține niciun permis emis de autoritățile române.

Reținere și continuarea cercetărilor

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca la expirarea măsurii să fie prezentat cu propunere corespunzătoare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor:

  • conducerea unui vehicul fără permis de conducere
  • fals material în înscrisuri oficiale
  • uz de fals

Scopul anchetei este stabilirea situației exacte și luarea măsurilor legale care se impun.

