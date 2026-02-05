DNA: Percheziții DNA la Primăria Sector 3 și mai multe locații din București și Ilfov

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-un dosar ce vizează posibile infracțiuni comise între 2017 și 2025.
Investigația se concentrează asupra unor lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, suspectate a fi fost realizate fără documente legale și cu implicarea unor funcționari publici și complici.
În data de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații de pe raza municipiului București și a județului Ilfov. Dintre acestea:
- 2 sunt sedii ale unor instituții publice;
- restul sunt locuințe ale persoanelor fizice sau sedii/puncte de lucru ale unor societăți comerciale.
DNA subliniază că activitățile fac parte din cercetările privind posibile fapte asimilate corupției, iar ancheta este în desfășurare.
Citește și: Polițiștii doljeni, acțiuni preventive în școli pentru combaterea delincvenței juvenile și a drogurilor