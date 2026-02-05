3.4 C
Craiova
joi, 5 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentDNA: Percheziții DNA la Primăria Sector 3 și mai multe locații din București și Ilfov

DNA: Percheziții DNA la Primăria Sector 3 și mai multe locații din București și Ilfov

De Mariana BUTNARIU
Sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații de pe raza municipiului București și a județului Ilfov
Sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații de pe raza municipiului București și a județului Ilfov

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-un dosar ce vizează posibile infracțiuni comise între 2017 și 2025.

Investigația se concentrează asupra unor lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, suspectate a fi fost realizate fără documente legale și cu implicarea unor funcționari publici și complici.

În data de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații de pe raza municipiului București și a județului Ilfov. Dintre acestea:

  • 2 sunt sedii ale unor instituții publice;
  • restul sunt locuințe ale persoanelor fizice sau sedii/puncte de lucru ale unor societăți comerciale.

DNA subliniază că activitățile fac parte din cercetările privind posibile fapte asimilate corupției, iar ancheta este în desfășurare.

Citește și: Polițiștii doljeni, acțiuni preventive în școli pentru combaterea delincvenței juvenile și a drogurilor

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA