DNA: Percheziții DNA la Primăria Sector 3 și mai multe locații din București și Ilfov

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-un dosar ce vizează posibile infracțiuni comise între 2017 și 2025.

Investigația se concentrează asupra unor lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, suspectate a fi fost realizate fără documente legale și cu implicarea unor funcționari publici și complici.

În data de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații de pe raza municipiului București și a județului Ilfov. Dintre acestea:

2 sunt sedii ale unor instituții publice;

restul sunt locuințe ale persoanelor fizice sau sedii/puncte de lucru ale unor societăți comerciale.

DNA subliniază că activitățile fac parte din cercetările privind posibile fapte asimilate corupției, iar ancheta este în desfășurare.

Citește și: Polițiștii doljeni, acțiuni preventive în școli pentru combaterea delincvenței juvenile și a drogurilor