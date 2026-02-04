(VIDEO) Tânăr vâlcean, reținut pentru furt de 10.000 de euro și bijuterii dintr-o locuință din Slatina

Un tânăr de 33 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a fost reținut de polițiștii din Slatina, fiind bănuit de comiterea unui furt calificat, după ce ar fi sustras 10.000 de euro și mai multe bijuterii din aur din locuința unei femei.

Fapta ar fi avut loc în 14 ianuarie 2026, în jurul orei 18:00. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați de o femeie de 55 de ani, care a reclamat că persoane necunoscute i-au furat din locuință o sumă importantă de bani și bijuterii.

În urma sesizării, a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat, iar cercetările au fost continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

Percheziții și reținere

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au reușit identificarea principalului suspect. Pentru documentarea activității infracționale, la data de 3 februarie 2026, au fost efectuate trei percheziții domiciliare la locuința bărbatului, precum și la alte imobile folosite de acesta.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat bunuri de interes pentru cauză, iar suspectul a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

După administrarea probatoriului, pe numele acestuia a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Tânărul urmează să fie prezentat unității de parchet cu propuneri legale.

Sprijin interinstituțional

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul:

Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea,

Birourilor de Investigații Criminale Vâlcea și Drăgășani,

Serviciului Criminalistic Vâlcea,

Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea,

Polițiilor locale Slatina, Vâlcea și Drăgășani.

Recomandările poliției

Inspectoratul de Poliție Județean Olt reamintește cetățenilor importanța adoptării unor măsuri preventive pentru protejarea bunurilor și îi încurajează să sesizeze de îndată poliția cu privire la orice situație care le-ar putea afecta siguranța.

Citește și: Februarie, luna iubirii, la Filarmonica Oltenia Craiova