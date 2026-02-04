Februarie, luna iubirii, la Filarmonica Oltenia Craiova

Februarie aduce pe scena Filarmonicii Oltenia Craiova povești de iubire, spuse prin muzică, în toate formele ei: romantică, cavalerească, pasională sau contemplativă.

Luna se deschide cu Simfonia „Din Lumea Nouă” de Antonín Dvořák, în care iubirea lui Hiawatha pentru Minehaha inspiră note pline de emoție, însoțite de Concertul pentru violoncel și orchestră al compozitorului bulgar Veselin Stoyanov. Dirijor: Christo Pavlov, solist: Atanas Krastev.

Săptămâna următoare, Cavalerul rozelor de Richard Strauss și Concertul nr. 5 pentru pian de Camille Saint-Saëns evocă eleganța iubirii cavalerești, iar Trio Romantik aduce pe scenă dragostea pentru muzica de cameră, într-un dialog intim între clarinet, violoncel și pian.

La mijlocul lunii, Bird in space readuce în prim-plan cântecele Mariei Tănase, marea iubire a lui Constantin Brâncuși, dar și o suită pentru orchestră, în primă audiție.

Luna se încheie cu Dansurile polovțiene, pline de energie și seducție, în care prințesa polovțiană și ansamblul coralo-simfonic poartă spectatorii printr-un univers ritualic al pasiunii.

