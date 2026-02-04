Peste 77 milioane de lei, plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficii de asistență socială, în ianuarie 2026

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj a efectuat, în luna ianuarie 2026, plăți totale de aproximativ 77 milioane de lei pentru beneficiile de asistență socială, fonduri care au ajuns la peste 264.000 de beneficiari din județ.

Alocații și indemnizații pentru copii și familii

Cea mai mare parte a sumelor a fost direcționată către sprijinirea copiilor și a familiilor acestora. Astfel, AJPIS Dolj a plătit:

peste 35,3 milioane de lei pentru 103.003 beneficiari ai alocației de stat pentru copii;

pentru ai alocației de stat pentru copii; peste 11,35 milioane de lei pentru 3.324 beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului;

pentru ai indemnizației pentru creșterea copilului; peste 1,45 milioane de lei pentru 1.776 beneficiari ai stimulentului de inserție.

Sprijin financiar pentru persoanele vulnerabile

În aceeași perioadă, au fost efectuate plăți și pentru alte categorii de beneficii sociale:

peste 11,32 milioane de lei pentru 34.236 persoane cu dizabilități ;

pentru ; peste 375.000 de lei pentru 367 beneficiari ai alocației lunare de hrană pentru persoane cu HIV/SIDA;

pentru ai alocației lunare de hrană pentru persoane cu HIV/SIDA; peste 2,2 milioane de lei pentru 1.588 beneficiari ai alocației de plasament și indemnizațiilor aferente sistemului de protecție;

pentru ai alocației de plasament și indemnizațiilor aferente sistemului de protecție; peste 232.000 de lei pentru 251 beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoane cu TBC;

pentru ai indemnizației lunare de hrană pentru persoane cu TBC; peste 9,7 milioane de lei pentru 20.735 beneficiari ai venitului minim de incluziune;

pentru ai venitului minim de incluziune; peste 380.000 de lei pentru 246 beneficiari ai indemnizațiilor acordate în baza legislației privind adopția.

Tichete de energie și ajutoare pentru încălzire

În luna ianuarie 2026, AJPIS Dolj a efectuat și plăți prin mandat poștal pentru tichetele de energie, în valoare de aproximativ 1,64 milioane de lei, destinate unui număr de 32.907 beneficiari, aferente facturilor din luna decembrie 2025.

Totodată, în perioada 28–29 ianuarie, au fost virate fonduri către cele 111 primării din județul Dolj pentru plata ajutorului și a suplimentului de încălzire a locuinței, în baza Legii nr. 226/2021:

peste 1,28 milioane de lei pentru 1.282 beneficiari , reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi;

pentru , reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi; peste 938.000 de lei pentru 46.933 beneficiari, reprezentând suplimentul de încălzire aferent lunii decembrie 2025.

Plăți către furnizorii de energie

Plățile efectuate către furnizorii de energie termică, gaze naturale și energie electrică au însumat peste 847.000 de lei, astfel:

peste 78.000 de lei pentru 1.553 beneficiari care folosesc energie termică;

pentru care folosesc energie termică; peste 8.000 de lei pentru 267 beneficiari care folosesc gaze naturale;

pentru care folosesc gaze naturale; peste 760.000 de lei pentru 15.681 beneficiari care folosesc energie electrică.

În total, AJPIS Dolj a efectuat plăți de aproximativ 77 milioane de lei, în luna ianuarie 2026, pentru 264.149 beneficiari de asistență socială din județ.

