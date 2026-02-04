România se luminează în portocaliu de Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului

De Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului, marcată anual pe 4 februarie, zeci de clădiri și obiective emblematice din București și din alte localități din România vor fi luminate în portocaliu, culoarea internațională a luptei împotriva cancerului.

Acțiunea face parte din mobilizarea globală World Cancer Day, inițiată de The Union for International Cancer Control (UICC), și este susținută în România de Asociația Magic, partener UICC din anul 2021.

Cancerul, o realitate care afectează milioane de oameni

Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică la nivel mondial. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproape 20 de milioane de cazuri noi sunt diagnosticate anual, iar aproximativ 10 milioane de persoane își pierd viața din cauza acestei boli.

În România, aproximativ 100.000 de oameni sunt diagnosticați oncologic în fiecare an, iar specialiștii avertizează că, în lipsa unor programe eficiente de prevenție și diagnostic precoce, numărul cazurilor va continua să crească.

Cancerul pediatric: o luptă care poate fi câștigată

La nivel global, aproximativ 400.000 de copii și adolescenți sunt diagnosticați anual cu cancer. În România, numărul acestora este cuprins între 422 și 461 de cazuri pe an.

Deși rata de supraviețuire la cinci ani a ajuns la peste 70%, aceasta rămâne sub media Uniunii Europene. Diferențele de acces la diagnostic rapid, tratamente moderne și suport pentru familii influențează semnificativ șansele la viață ale copiilor.

Prevenția și depistarea precoce pot salva vieți

OMS estimează că aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite, iar prin diagnostic timpuriu și acces la tratament adecvat ar putea fi salvate anual 3,7 milioane de vieți, adulți și copii deopotrivă.

Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului este astfel un prilej de a vorbi nu doar despre statistici, ci și despre empatie, solidaritate și speranță.

Clădiri simbol din toată țara, luminate în portocaliu

Miercuri seara, între orele 18:00 și 22:00, la inițiativa Asociației Magic, 68 de clădiri și monumente din București și din alte 31 de localități din România vor fi iluminate în portocaliu.

Printre obiectivele iluminate se numără:

Arcul de Triumf,

Palatul Parlamentului,

Teatrul Național din Craiova,

Palatul Culturii din Iași,

Primăria Cluj-Napoca,

Opera Națională din Timișoara,

Cetatea Făgărașului,

Farul Genovez din Constanța,

precum și numeroase primării, teatre, palate ale culturii și monumente istorice din întreaga țară.

Mesajul Asociației Magic

Președinta Asociației Magic, Andreea Nichita, supraviețuitoare a luptei cu cancerul, a subliniat importanța educației, conștientizării și sprijinului oferit familiilor afectate de această boală, precizând că pentru organizație copiii diagnosticați oncologic „nu sunt statistici, ci parte din familie”.

Un apel la implicare și solidaritate

Cei care vor întâlni clădiri luminate în portocaliu sunt invitați să le fotografieze și să le distribuie pe rețelele sociale, folosind hashtagurile #ImpreunaPentruFiecare, #MakeTimeToCare, #WorldCancerDay și #AsociatiaMagic, pentru a transmite mai departe mesaje de susținere și speranță.

