Poliția îl investighează pe Peter Mandelson pentru acuzațiile că ar fi scurs informații către Jeffrey Epstein

Poliția Metropolitană a lansat o anchetă penală care îl vizează pe Peter Mandelson, fost ministru laburist și fost ambasador al Regatului Unit în Statele Unite, pentru suspiciuni de abatere în funcție publică.

Ancheta a fost deschisă după apariția unor acuzații potrivit cărora Lord Mandelson ar fi transmis informații guvernamentale sensibile finanțatorului american Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat.

Potrivit unor e-mailuri publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DoJ), Lord Mandelson i-ar fi furnizat informații lui Epstein în perioada în care ocupa funcția de secretar pentru afaceri, sub guvernul condus de fostul prim-ministru Gordon Brown, în 2009.

Documentele par să indice că informațiile transmise aveau caracter sensibil din punct de vedere al pieței și erau legate de criza financiară din 2008.

Poziția lui Mandelson și reacția guvernului britanic

Lord Mandelson nu a răspuns solicitărilor de comentarii, însă BBC notează că acesta susține că nu a comis nicio infracțiune și că nu a fost motivat de câștig financiar.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că Executivul este pregătit să ofere „orice sprijin și asistență de care poliția are nevoie” în cadrul anchetei.

Presiuni politice și demisia din Camera Lorzilor

Lord Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a informat autoritățile parlamentare că intenționează să demisioneze din Camera Lorzilor. Deși va părăsi forul legislativ, acesta își va păstra titlul de nobil pe viață, care poate fi retras doar printr-o lege a Parlamentului.

Guvernul britanic a anunțat că lucrează la o legislație care ar permite retragerea titlului „cât mai rapid posibil”.

Reacția lui Gordon Brown și a premierului Keir Starmer

Fostul prim-ministru Gordon Brown a declarat că a transmis Poliției Metropolitane informații „relevante” legate de corespondența dintre Lord Mandelson și Epstein, catalogând presupusele fapte drept „neiertătoare și nepatriotice”.

Premierul britanic Sir Keir Starmer a afirmat că Lord Mandelson „și-a dezamăgit țara”, calificând presupusa transmitere de informații drept „rușinoasă”.

Detalii sensibile din documentele publicate

Printre informațiile apărute în documentele DoJ se numără:

discuții privind planurile guvernului britanic de a introduce o taxă unică pe bonusurile bancherilor;

informații transmise în avans despre un plan de salvare financiară al Uniunii Europene;

presupuse plăți financiare efectuate de Epstein către Lord Mandelson sau persoane apropiate acestuia, acuzații pe care Mandelson le neagă.

O relație controversată, cunoscută public

Prietenia dintre Lord Mandelson și Jeffrey Epstein era cunoscută la momentul numirii acestuia ca ambasador al Regatului Unit în SUA, în 2024. El a fost însă demis anul următor, după apariția unor noi detalii considerate compromițătoare.

În prezent, Poliția Metropolitană continuă evaluarea tuturor informațiilor disponibile și a precizat că nu va oferi alte comentarii pe durata anchetei, potrivit BBC.

