Tânăr de 18 ani reținut pentru omor în comuna Băbiciu, județul Olt

Un tânăr de 18 ani, din orașul Corabia, a fost reținut de polițiști pentru omor, după ce ar fi agresat fizic o femeie de 81 de ani, găsită decedată la domiciliu.

Fapta a avut loc pe 3 februarie 2026. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel 112 în jurul orei 17:00. La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu și un echipaj medical de prim ajutor

Victima prezenta urme de violență, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru efectuarea autopsiei și stabilirea cauzei decesului.

Ancheta

Cercetările au fost preluate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. O echipă complexă, formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu și Serviciului Criminalistic, a stabilit că victima ar fi fost agresată pe fondul unui conflict spontan.

Pe baza probelor, procurorul a dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. El urmează să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

