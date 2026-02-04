Peste 1.100 de produse suspecte de contrafacere descoperite la Giurgiu

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au depistat, în urma unor controale asupra mai multor autocare, peste 1.100 de articole contrafăcute.

Polițiștii de frontieră au oprit, azi noapte, pentru control mai multe autocare care circulau pe ruta Turcia – România, pe DN5.

Verificările au arătat că șoferii și pasagerii, cetățeni turci cu vârste între 21 și 34 de ani, nu aveau documente de proveniență pentru bunurile transportate.

Produsele, evaluate la 234.550 lei, dacă ar fi fost vândute ca produse de marcă, au fost ridicate. Au fost introduse în camera de corpuri delicte a instituției, pentru continuarea cercetărilor.

Se efectuează cercetări pentru punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, fapt care poate prejudicia titularul mărcii. La finalizarea anchetei, se vor propune măsuri legale corespunzătoare.

