(VIDEO) Dolj: Reținut pentru conducere fără permis în Bistreț

Polițiștii din Rast au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 33 de ani, din comuna Bistreț, pentru conducere fără permis .

Bărbatul a fost depistat de polițiști, pe 29 ianarie, în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice din localitatea Bistreț.

Verificările efectuate în bazele de date au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Măsuri legale

Pe baza probatoriului administrat, și sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești, bărbatul a fost reținut.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

