Un tânăr care își amenința colegii cu un cuțit în fața unui internat, imobilizat de jandarmi

Un tânăr care își amenința colegii cu un cuțit a fost imobilizat de jandarmi, duminică seara, în municipiul Zalău. Un trecător a alertat autoritățile prin apel la 112. Incidentul a avut loc în fața internatului în care locuiau cei patru adolescenți.

Un echipaj de jandarmi a fost solicitat să intervină în municipiul Zalău, duminică seară, în jurul orei 20.00, pentru aplanarea unui conflict între patru tineri, a transmis Jandarmeria Română. Unul dintre ei îi amenința pe ceilalți trei cu un cuțit, potrivit digi24.ro.

Un trecător a anunțat prin apel la 112 autoritățile. În scurt timp jandarmii au ajuns la fața locului și au reușit sa îl imobilizeze pe agresor.

Incidentul a avut loc în fața internatului în care aceștia locuiau. Tinerii, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, au fost conduși la sediul Poliției, pentru continuarea cercetărilor.

